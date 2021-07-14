***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
14.07.2021 12:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951057
BIST
14:061.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 20,62
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.368
En Düşük
1.349
14:068,6156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5996
14:0610,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
14:06503,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 503,49
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KRTEK
|8,37
|14.600.901
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.446.211
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.884.552
|% 9,88
|
|DITAS
|14,37
|11.436.323
|% 8,53
|
|ISBIR
|5.399,00
|574.133
|% 8,52
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|SILVR
|6,29
|14.065.003
|% -4,55
|
|DENGE
|1,10
|952.715
|% -4,35
|
|BANVT
|60,95
|1.628.752
|% -3,56
|
|SASA
|30,00
|1.021.313.399
|% 5,86
|
|GARAN
|8,49
|656.738.468
|% 0,47
|
|THYAO
|13,14
|380.328.649
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|243.450.245
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|218.346.702
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|156.363.873
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,32
|218.346.702
|% 2,20
|
|GARAN
|8,49
|656.738.468
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,80
|69.380.771
|% 0,56
|
|PETKM
|5,31
|193.170.638
|% 1,34
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6136
|8,6156
|% -0,04
|
|Euro
|10,1653
|10,1690
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9281
|11,9879
|% 0,49
|
|Frank
|9,3483
|9,4046
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% 0,13
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|8,90
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|15,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|17,82
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|8,62
|
|Çeyrek
|804
|822
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,05
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|-0,49
|