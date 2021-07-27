***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.07.2021 09:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951933
BIST
11:041.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,40
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:048,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:0410,1064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:04495,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:04
|IDGYO
|2,32
|13.534.236
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.609.010
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,33
|117.688.059
|% 9,45
|
|AVHOL
|5,71
|7.688.553
|% 8,76
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,70
|1.607.241
|% -5,11
|
|AYCES
|56,05
|555.117
|% -4,68
|
|DERHL
|4,45
|6.316.979
|% -4,51
|
|AVOD
|5,43
|2.632.798
|% -3,89
|
|THYAO
|12,31
|193.153.362
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|150.384.268
|% -1,29
|
|GARAN
|8,14
|148.226.561
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,33
|117.688.059
|% 9,45
|
|KRDMD
|7,32
|112.722.244
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,24
|82.975.225
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|36.368.794
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|150.384.268
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,79
|47.054.263
|% -1,10
|
|YAYLA
|5,33
|117.688.059
|% 9,45
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5669
|8,5699
|% 0,21
|
|Euro
|10,0783
|10,1064
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7801
|11,8392
|% -0,03
|
|Frank
|9,3048
|9,3609
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2780
|2,2895
|% 0,20
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|