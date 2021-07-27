***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.07.2021 09:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951936
BIST
11:171.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:178,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:1710,1011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:17494,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 494,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IDGYO
|2,32
|13.545.546
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.321.068
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|8.617.594
|% 9,52
|
|YAYLA
|5,32
|134.355.220
|% 9,24
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,79
|2.100.782
|% -4,67
|
|AYCES
|56,25
|579.512
|% -4,34
|
|DERHL
|4,46
|6.761.655
|% -4,29
|
|MZHLD
|38,86
|136.604
|% -3,53
|
|THYAO
|12,32
|201.905.375
|% 0,08
|
|GARAN
|8,16
|179.305.525
|% 0,12
|
|PETKM
|5,36
|155.451.568
|% -1,11
|
|YAYLA
|5,32
|134.355.220
|% 9,24
|
|KRDMD
|7,34
|127.442.192
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,25
|104.455.739
|% -0,44
|
|PEKGY
|1,01
|38.182.167
|% 1,00
|
|PETKM
|5,36
|155.451.568
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,80
|47.389.128
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,32
|134.355.220
|% 9,24
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5716
|8,5732
|% 0,24
|
|Euro
|10,0971
|10,1011
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7712
|11,8302
|% -0,11
|
|Frank
|9,2971
|9,3531
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2774
|2,2888
|% 0,17
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,25
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|