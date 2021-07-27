***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.07.2021 10:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951943
BIST
11:301.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:308,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:3010,1378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0319
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1378
En Düşük
10,0795
11:30495,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,80
|Açılış
|: 495,12
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:30
|IDGYO
|2,32
|13.576.221
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.392.759
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,72
|9.075.648
|% 8,95
|
|YAYLA
|5,28
|138.581.350
|% 8,42
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,25
|725.028
|% -4,34
|
|DERHL
|4,48
|7.142.405
|% -3,86
|
|SANFM
|19,97
|2.617.737
|% -3,81
|
|EUKYO
|7,27
|779.989
|% -3,58
|
|THYAO
|12,28
|219.912.207
|% -0,24
|
|GARAN
|8,13
|200.153.487
|% -0,25
|
|PETKM
|5,34
|162.099.726
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,32
|145.148.861
|% -1,21
|
|YAYLA
|5,28
|138.581.350
|% 8,42
|
|YKBNK
|2,24
|113.431.267
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|38.729.996
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|162.099.726
|% -1,48
|
|TSPOR
|3,23
|88.656.796
|% 5,56
|
|EKGYO
|1,80
|47.753.527
|% -0,55
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5741
|8,5770
|% 0,29
|
|Euro
|10,0656
|10,1378
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7638
|11,8228
|% -0,17
|
|Frank
|9,2994
|9,3554
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2784
|2,2898
|% 0,21
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,05
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|0,07
|