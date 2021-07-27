***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.07.2021 10:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951954
BIST
11:441.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,68
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:448,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4410,1036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:44494,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 494,99
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:42
|IDGYO
|2,32
|13.581.272
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|9.766.654
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.536.596
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ANHYT
|9,70
|15.750.529
|% 9,60
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|DERHL
|4,47
|7.672.475
|% -4,08
|
|AYCES
|56,45
|825.489
|% -4,00
|
|EUKYO
|7,25
|884.983
|% -3,85
|
|SANFM
|20,00
|2.820.702
|% -3,66
|
|THYAO
|12,28
|224.339.195
|% -0,24
|
|GARAN
|8,13
|204.629.771
|% -0,25
|
|PETKM
|5,34
|164.449.042
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,34
|146.853.876
|% -0,94
|
|YAYLA
|5,21
|146.518.849
|% 6,98
|
|YKBNK
|2,24
|114.027.554
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|49.967.511
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|164.449.042
|% -1,48
|
|TSPOR
|3,20
|93.412.764
|% 4,58
|
|YAYLA
|5,21
|146.518.849
|% 6,98
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5699
|8,5730
|% 0,24
|
|Euro
|10,0830
|10,1140
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7809
|11,8400
|% -0,02
|
|Frank
|9,3061
|9,3622
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2788
|2,2902
|% 0,23
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-0,95
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,46
|
|Çeyrek
|792
|811
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,19
|