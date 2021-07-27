***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.07.2021 10:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değiişkliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951970
BIST
10:441.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:448,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:4410,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0796
10:44495,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,62
|Açılış
|: 495,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,07
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:44
|IDGYO
|2,32
|13.316.305
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|EDIP
|5,53
|47.529.647
|% 9,29
|
|YAYLA
|5,25
|81.902.171
|% 7,80
|
|AVHOL
|5,65
|6.308.301
|% 7,62
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AVOD
|5,40
|2.300.682
|% -4,42
|
|MZHLD
|38,54
|123.412
|% -4,32
|
|SANFM
|19,95
|1.090.738
|% -3,90
|
|DERHL
|4,48
|4.822.100
|% -3,86
|
|PETKM
|5,35
|148.034.306
|% -1,29
|
|THYAO
|12,30
|147.701.352
|% -0,08
|
|GARAN
|8,13
|119.604.010
|% -0,25
|
|SASA
|29,42
|85.841.485
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,34
|84.137.948
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|79.445.442
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|148.034.306
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,80
|46.038.267
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,25
|81.902.171
|% 7,80
|
|GARAN
|8,13
|119.604.010
|% -0,25
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5700
|8,5739
|% 0,25
|
|Euro
|10,0986
|10,1070
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7844
|11,8435
|% 0,01
|
|Frank
|9,3100
|9,3660
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2783
|2,2898
|% 0,21
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,74
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|-0,20
|