***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.07.2021 10:56
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951977
BIST
10:441.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:448,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:4410,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9488
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9346
|
10,1319
En Düşük
10,0796
10:44495,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,45
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:42
|IDGYO
|2,32
|13.320.875
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|EDIP
|5,55
|48.675.317
|% 9,68
|
|YAYLA
|5,26
|83.041.918
|% 8,01
|
|EMKEL
|2,30
|5.350.106
|% 7,48
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|KUTPO
|49,76
|11.643.241
|% -4,77
|
|AVOD
|5,40
|2.317.636
|% -4,42
|
|SANFM
|19,89
|1.141.266
|% -4,19
|
|DERHL
|4,49
|4.874.410
|% -3,65
|
|THYAO
|12,31
|150.929.121
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|148.215.571
|% -1,11
|
|GARAN
|8,14
|121.823.470
|% -0,12
|
|SASA
|29,38
|88.025.337
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,35
|85.063.233
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,24
|79.835.444
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|148.215.571
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,79
|46.074.737
|% -1,10
|
|YAYLA
|5,26
|83.041.918
|% 8,01
|
|GARAN
|8,14
|121.823.470
|% -0,12
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5699
|8,5736
|% 0,25
|
|Euro
|10,0966
|10,1057
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7845
|11,8436
|% 0,01
|
|Frank
|9,3122
|9,3683
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2784
|2,2898
|% 0,21
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,80
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-0,22
|