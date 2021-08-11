***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
11.08.2021 11:18
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957197
BIST
12:351.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,02
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:358,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:3510,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0370
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1416
En Düşük
10,0616
12:35481,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,67
|Açılış
|: 481,23
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|VKING
|6,22
|8.460.695
|% 8,74
|
|SILVR
|5,88
|19.444.629
|% 8,29
|
|IDGYO
|3,63
|305.700
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|KTSKR
|39,78
|49.747.983
|% -7,19
|
|NETAS
|18,80
|32.619.187
|% -7,11
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|EREGL
|19,82
|523.255.156
|% 0,56
|
|GENIL
|16,45
|504.543.856
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.610.410
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|121.762.403
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6393
|8,6450
|% 0,54
|
|Euro
|10,1234
|10,1307
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8930
|11,9526
|% 0,36
|
|Frank
|9,3108
|9,3669
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,54
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,61
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.183
|3.264
|28,63
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|13,85
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,92
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|0,00
|