***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.08.2021 15:21
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇtüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959890
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
18:058,4828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
18:05486,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4812
|8,4828
|% -0,28
|
|Euro
|9,9298
|9,9576
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,5310
|11,5888
|% -0,09
|
|Frank
|9,2192
|9,2748
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2568
|2,2681
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,50
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,15
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem