***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.11.2021 09:33
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978883
BIST
12:231.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 21,00
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:2311,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0561
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:2312,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0693
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:23664,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,96
|Açılış
|: 664,28
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:23
|DITAS
|27,72
|28.596.855
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.283.191
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.528.999
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.879.808
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|34.875.477
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|59.008.706
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|163.298.154
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|69.707.086
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,26
|195.463.099
|% -5,01
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.088.283.412
|% 2,22
|
|SISE
|11,15
|835.774.907
|% -0,89
|
|KRDMD
|8,39
|653.373.286
|% 2,57
|
|GARAN
|12,11
|589.064.257
|% 0,50
|
|TSPOR
|8,96
|389.679.809
|% 4,43
|
|ODAS
|1,65
|284.965.094
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,39
|653.373.286
|% 2,57
|
|SISE
|11,15
|835.774.907
|% -0,89
|
|YKBNK
|3,60
|263.574.847
|% 1,41
|
|THYAO
|17,47
|1.088.283.412
|% 2,22
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1883
|11,1955
|% -0,50
|
|Euro
|12,6299
|12,6384
|% -0,55
|
|Sterlin
|15,0023
|15,0775
|% -0,52
|
|Frank
|12,0171
|12,0895
|% -0,43
|
|Riyal
|2,9766
|2,9915
|% -0,47
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,13
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.370
|4.480
|7,48
|
|Yarım
|2.112
|2.167
|3,61
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,95
|0,05
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,21
|
Seans Raporu
12:23
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12:30XU100
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12:28
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