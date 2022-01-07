***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
07.01.2022 12:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989802
BIST
14:512.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,32
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
14:5113,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0338
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
14:5115,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0494
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
14:51799,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,48
|Açılış
|: 799,07
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler14:51
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.251.883
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|KRDMB
|9,08
|44.397.263
|% 8,35
|
|SEYKM
|9,27
|131.404.683
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|62.905.703
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|23.159.819
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,70
|3.103.248.865
|% 1,92
|
|EREGL
|30,72
|2.593.579.421
|% 1,72
|
|KRDMD
|11,26
|1.772.404.412
|% 6,33
|
|THYAO
|24,50
|1.762.408.255
|% -1,45
|
|SISE
|14,78
|1.137.500.524
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,61
|1.111.610.804
|% 3,44
|
|GARAN
|11,70
|3.103.248.865
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,26
|1.772.404.412
|% 6,33
|
|EKGYO
|2,30
|344.378.950
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|222.611.136
|% 2,65
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8619
|13,8757
|% 0,24
|
|Euro
|15,6725
|15,6940
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,7239
|18,8178
|% 0,59
|
|Frank
|14,9742
|15,0644
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6808
|3,6992
|% 0,43
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,08
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,69
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.376
|40,00
|
|Tam
|5.272
|5.406
|38,91
|
|Yarım
|2.548
|2.615
|18,83
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,60
|82,60
|0,61
|