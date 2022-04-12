***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
12.04.2022 14:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019587
BIST
17:362.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,61
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
17:3614,5855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0766
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
17:3615,8797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0856
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8425
17:36923,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,08
|Açılış
|: 923,37
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler17:36
|CLEBI
|257,60
|80.265.462
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|342.969.220
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.239.170
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.663.495
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,33
|2.562.369
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|16.989.863
|% -10,00
|
|ASUZU
|90,00
|100.941.257
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|30.088.634
|% -9,97
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|37,08
|5.496.445.440
|% 2,54
|
|GARAN
|13,70
|4.361.599.086
|% -1,30
|
|YKBNK
|5,15
|3.091.399.194
|% 2,59
|
|AKBNK
|9,05
|2.980.624.267
|% -1,09
|
|SISE
|17,22
|2.697.785.889
|% 0,94
|
|ODAS
|2,23
|1.587.417.704
|% 2,29
|
|YKBNK
|5,15
|3.091.399.194
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,73
|1.333.607.328
|% -1,09
|
|DOHOL
|3,83
|1.648.729.517
|% -2,54
|
|TSKB
|1,71
|563.111.107
|% -1,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5764
|14,5855
|% -0,52
|
|Euro
|15,8623
|15,8797
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,9711
|19,0662
|% -0,40
|
|Frank
|15,6317
|15,7259
|% -0,33
|
|Riyal
|3,8776
|3,8970
|% -0,53
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|16,95
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,65
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, GARAN, TCELL
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, PGSUS
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 21 artarak (% 0.55 ) 2, 215
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCOM, MMCAS, CLEBI, FLAP, TSPOR, KONKA, OYLUM
-
17:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GZNMI, ASUZU, ISGYO