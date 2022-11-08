***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2022 22:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon ünvan ve içtüzük değişikliği hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078434
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1103
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1693
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7827
En Düşük
18,4643
18:051.022,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 27,37
|Açılış
|: 1.022,52
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5587
|18,5873
|% 0,60
|
|Euro
|18,6753
|18,7043
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,3786
|21,4858
|% 0,76
|
|Frank
|18,7710
|18,8841
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|36,55
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|28,96
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.831
|6.900
|152,00
|
|Yarım
|3.329
|3.374
|75,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.686
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|0,40
|
|B. Petrol
|95,59
|95,59
|-2,33
|