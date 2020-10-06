***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.10.2020 11:34
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Belgesi Güncel Metin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878514
BIST
11:431.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:437,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
11:439,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1765
En Düşük
9,1224
11:43476,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,03
|Açılış
|: 476,72
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:41
|FORMT
|4,84
|36.479.259
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.522.435
|% 10,00
|
|LUKSK
|32,82
|5.341.836
|% 9,99
|
|DYOBY
|10,91
|44.988.644
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|401.407
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,28
|907.099.300
|% 1,39
|
|SISE
|6,97
|566.702.837
|% -0,71
|
|ODAS
|3,20
|511.156.436
|% 5,96
|
|ASELS
|18,75
|260.280.823
|% 0,27
|
|GUBRF
|37,36
|205.422.422
|% 6,62
|
|ODAS
|3,20
|511.156.436
|% 5,96
|
|GARAN
|7,28
|907.099.300
|% 1,39
|
|SISE
|6,97
|566.702.837
|% -0,71
|
|ZOREN
|2,66
|179.423.530
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,81
|107.481.969
|% 2,26
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7853
|7,7900
|% 0,33
|
|Euro
|9,1718
|9,1775
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0612
|10,1117
|% 0,11
|
|Frank
|8,4607
|8,5117
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0659
|2,0762
|% 0,10
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-4,78
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,51
|41,51
|0,22
|
Seans Raporu
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