***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.12.2020 14:34
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894754
BIST
14:381.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:387,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0673
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:389,2408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0894
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:38457,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,97
|Açılış
|: 457,05
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:38
|BRSAN
|33,66
|291.501.788
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.132.163
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,40
|696.040.715
|% -8,85
|
|PEKGY
|2,85
|626.394.915
|% -8,06
|
|NIBAS
|64,95
|9.992.869
|% -7,21
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,13
|2.395.637.447
|% 1,71
|
|THYAO
|12,79
|1.208.124.640
|% 2,65
|
|ECILC
|7,85
|1.087.755.915
|% 7,83
|
|SKBNK
|1,57
|926.738.331
|% -0,63
|
|PETKM
|5,06
|884.690.419
|% 0,20
|
|SKBNK
|1,57
|926.738.331
|% -0,63
|
|GARAN
|10,13
|2.395.637.447
|% 1,71
|
|YKBNK
|3,08
|712.991.299
|% 0,98
|
|PEKGY
|2,85
|626.394.915
|% -8,06
|
|HLGYO
|3,40
|696.040.715
|% -8,85
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5713
|7,5732
|% -0,88
|
|Euro
|9,2343
|9,2408
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,2712
|10,3227
|% -0,19
|
|Frank
|8,4954
|8,5466
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0140
|2,0241
|% -0,79
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.013
|3.089
|-16,10
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-7,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-0,31
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, TSKB
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.61 ) 1, 282
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, GUBRF, EMKEL, ECZYT, INTEM, INVEO, ARZUM, BASCM, NETAS, SNKRN
-
14:52
BRKSN, ALCTL, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:52
PEKGY, IDEAS, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında