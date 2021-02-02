***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
02.02.2021 10:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906874
BIST
10:191.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,57
|Açılış
|: 1.505
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|Önceki Kapanış
|: 1.492
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1.513
En Düşük
1.505
10:197,1396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
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|Açılış
|: 7,1650
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|Önceki Kapanış
|: 7,2800
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7,1987
En Düşük
7,1306
10:198,6206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:19425,33
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 425,33
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|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
425,24
BIST En Aktif Hisseler10:17
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.215.154
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|SAYAS
|12,03
|8.031.612
|% 9,96
|
|BERA
|24,72
|28.890.185
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|BTCIM
|11,00
|4.977.829
|% -6,62
|
|SISE
|7,59
|296.972.733
|% 2,71
|
|KOZAL
|126,10
|237.876.967
|% 1,61
|
|ODAS
|4,13
|159.804.549
|% -0,24
|
|KARSN
|5,52
|147.913.870
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,47
|138.618.851
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,47
|138.618.851
|% 1,23
|
|SISE
|7,59
|296.972.733
|% 2,71
|
|ODAS
|4,13
|159.804.549
|% -0,24
|
|TSKB
|1,88
|66.226.706
|% 2,17
|
|PEGYO
|2,32
|74.604.146
|% 6,91
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1371
|7,1425
|% -0,61
|
|Euro
|8,6162
|8,6225
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,7454
|9,7943
|% -0,52
|
|Frank
|7,9352
|7,9830
|% -0,62
|
|Riyal
|1,8999
|1,9094
|% -0,62
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-7,39
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,89
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,18
|
|B. Petrol
|56,84
|56,84
|0,51
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