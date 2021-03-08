***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
08.03.2021 14:35
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915931
BIST
14:311.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:317,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1230
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:319,1045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1245
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:31415,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,34
|Açılış
|: 415,63
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:31
|FADE
|11,55
|73.464.048
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.256.951
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|67.276
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,20
|937.465.672
|% 2,56
|
|THYAO
|14,77
|854.514.434
|% -0,07
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,42
|385.969.626
|% -1,63
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,24
|510.685.121
|% -0,47
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6528
|7,6550
|% 1,63
|
|Euro
|9,0941
|9,1045
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,5504
|10,6033
|% 1,47
|
|Frank
|8,1631
|8,2123
|% 1,31
|
|Riyal
|2,0327
|2,0429
|% 1,55
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-6,92
|
|Altın Gr.
|415
|415
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,83
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,50
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|0,08
|