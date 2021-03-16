***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.03.2021 09:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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SPK ONAYLI İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918371
BIST
11:021.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
11:027,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
11:028,9849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
11:02418,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,02
|Açılış
|: 418,50
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SANKO
|14,53
|34.473.034
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.885.569
|% 9,96
|
|VAKKO
|17,22
|31.741.473
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|29,12
|238.637.326
|% -7,67
|
|GRNYO
|3,44
|7.736.660
|% -5,49
|
|POLTK
|317,20
|8.507.395
|% -5,00
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|KRGYO
|7,19
|5.554.001
|% -4,26
|
|GOZDE
|8,93
|409.794.813
|% -2,30
|
|GARAN
|8,79
|285.773.075
|% 0,80
|
|SISE
|7,78
|239.172.230
|% -0,13
|
|FENER
|29,12
|238.637.326
|% -7,67
|
|KOZAL
|126,10
|238.032.280
|% 2,11
|
|GOZDE
|8,93
|409.794.813
|% -2,30
|
|TSKB
|1,69
|72.222.836
|% 0,00
|
|GARAN
|8,79
|285.773.075
|% 0,80
|
|BJKAS
|5,42
|171.242.622
|% 7,54
|
|SISE
|7,78
|239.172.230
|% -0,13
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5261
|7,5286
|% -0,05
|
|Euro
|8,9768
|8,9849
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3762
|10,4282
|% -0,64
|
|Frank
|8,0745
|8,1231
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0009
|2,0109
|% -0,09
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-1,19
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,51
|68,51
|-0,37
|
Seans Raporu
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