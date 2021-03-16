***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.03.2021 09:56
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Onaylı içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918374
BIST
10:511.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:517,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:518,9867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:51418,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,11
|Açılış
|: 418,42
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:51
|SANKO
|14,53
|34.381.902
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.813.234
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|ACSEL
|24,96
|12.694.301
|% 9,86
|
|FENER
|29,00
|223.417.677
|% -8,05
|
|GRNYO
|3,44
|7.046.355
|% -5,49
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|318,00
|7.907.730
|% -4,76
|
|KRGYO
|7,19
|5.553.102
|% -4,26
|
|GOZDE
|8,93
|405.742.824
|% -2,30
|
|KOZAL
|126,30
|224.887.104
|% 2,27
|
|FENER
|29,00
|223.417.677
|% -8,05
|
|ESEN
|45,84
|184.368.348
|% 6,95
|
|JANTS
|666,20
|91.614.977
|% 6,73
|
|GOZDE
|8,93
|405.742.824
|% -2,30
|
|CEMAS
|1,60
|41.529.846
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,23
|43.168.159
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,99
|21.709.024
|% 1,53
|
|OSTIM
|3,05
|32.306.240
|% 1,67
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5309
|7,5343
|% 0,02
|
|Euro
|8,9809
|8,9867
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,3711
|10,4231
|% -0,69
|
|Frank
|8,0762
|8,1249
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0006
|2,0106
|% -0,10
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,62
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,70
|