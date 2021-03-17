***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
17.03.2021 11:17
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918664
BIST
12:321.587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,69
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
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1.589
En Düşük
1.575
12:327,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,4850
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|Önceki Kapanış
|: 7,5000
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7,5283
En Düşük
7,4818
12:328,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,9250
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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8,9672
En Düşük
8,9020
12:32418,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,19
|Açılış
|: 418,09
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TRILC
|23,56
|159.104.026
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|221.980.834
|% 9,98
|
|ULAS
|5,68
|7.557.184
|% 9,86
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,92
|21.959.211
|% -7,89
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,60
|7.611.504
|% -5,52
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,98
|812.314.708
|% 2,18
|
|KCHOL
|24,64
|571.666.222
|% 4,94
|
|THYAO
|14,85
|528.202.371
|% 0,75
|
|GARAN
|8,97
|445.918.421
|% 1,24
|
|SASA
|44,52
|419.296.804
|% 1,64
|
|SISE
|7,98
|812.314.708
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,25
|208.966.143
|% 0,00
|
|KARSN
|4,42
|341.226.722
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,73
|180.357.957
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,30
|241.637.834
|% 3,86
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4936
|7,4959
|% 0,14
|
|Euro
|8,9289
|8,9342
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,3805
|10,4326
|% 0,08
|
|Frank
|8,0574
|8,1060
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,04
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,98
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-4,81
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-2,33
|
|Çeyrek
|671
|686
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|-0,32
|