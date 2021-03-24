***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.03.2021 11:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK HK.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920118
BIST
13:321.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,41
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:327,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:329,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:32442,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,97
|Açılış
|: 442,91
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:32
|AYGAZ
|15,51
|43.738.645
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|8.317.843
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.628.538
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.814.027
|% 9,99
|
|UFUK
|19,00
|119.310
|% -9,52
|
|LUKSK
|71,70
|4.649.114
|% -3,04
|
|GSRAY
|3,68
|335.877.081
|% -2,65
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|EMKEL
|2,61
|2.928.527
|% -1,51
|
|GARAN
|7,23
|3.550.435.976
|% 0,56
|
|SASA
|47,04
|808.150.965
|% 7,79
|
|PETKM
|5,61
|499.788.677
|% 4,47
|
|AKBNK
|4,95
|488.247.171
|% 3,13
|
|SISE
|7,21
|486.394.559
|% 1,98
|
|GARAN
|7,23
|3.550.435.976
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,24
|281.689.628
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|220.341.444
|% 3,24
|
|TSKB
|1,42
|151.700.362
|% 2,90
|
|AKBNK
|4,95
|488.247.171
|% 3,13
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9333
|7,9412
|% 0,02
|
|Euro
|9,3928
|9,4323
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,8683
|10,9228
|% -0,18
|
|Frank
|8,4566
|8,5076
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,25
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.913
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.408
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|62,32
|62,32
|1,53
|