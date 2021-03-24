***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.03.2021 11:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK HK.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920119
BIST
12:481.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 22,32
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.400
En Düşük
1.372
12:487,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
12:489,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,3600
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
12:48443,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 443,75
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:48
|AYGAZ
|15,51
|43.149.854
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.597
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.642.468
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.640.976
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|280.990.242
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,23
|2.709.039.019
|% 0,56
|
|SASA
|47,08
|741.555.067
|% 7,88
|
|SISE
|7,20
|405.273.175
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,92
|398.010.352
|% 2,50
|
|PETKM
|5,59
|397.937.884
|% 4,10
|
|GARAN
|7,23
|2.709.039.019
|% 0,56
|
|TSKB
|1,41
|132.912.792
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|202.794.944
|% 2,28
|
|AKBNK
|4,92
|398.010.352
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,91
|154.035.807
|% 3,24
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9539
|7,9608
|% 0,26
|
|Euro
|9,4301
|9,4558
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,8828
|10,9374
|% -0,05
|
|Frank
|8,4793
|8,5303
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1157
|2,1263
|% 0,23
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|8,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.913
|2.989
|24,46
|
|Yarım
|1.408
|1.446
|11,83
|
|Çeyrek
|706
|723
|5,92
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|1,90
|