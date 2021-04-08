***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
08.04.2021 16:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925202
BIST
17:221.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:228,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:229,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0369
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:22460,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,21
|Açılış
|: 460,52
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SAMAT
|6,82
|42.133.973
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.834.130
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|240.141
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.624.491
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.018.106
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.134.450
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,48
|38.300.471
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.094.647
|% 9,95
|
|GARAN
|6,78
|627.623.905
|% -0,88
|
|SISE
|7,44
|569.874.826
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,31
|566.064.255
|% 1,85
|
|THYAO
|12,53
|559.081.748
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,31
|566.064.255
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,94
|286.707.309
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,18
|237.662.921
|% -0,91
|
|TSKB
|1,41
|130.732.982
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|627.623.905
|% -0,88
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1516
|8,1576
|% 0,14
|
|Euro
|9,7180
|9,7275
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1806
|11,2366
|% 0,17
|
|Frank
|8,7728
|8,8256
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1671
|2,1780
|% 0,04
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,52
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|20,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|13,79
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,66
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,24
|
Seans Raporu
17:22
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