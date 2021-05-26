***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
26.05.2021 16:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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İÇ TÜZÜK HK.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938196
BIST
16:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,47
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:058,4499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:0510,3351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0336
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:05516,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 516,76
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:05
|RYSAS
|3,74
|5.169.701
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.179.175
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.746.014
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.588.899
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|45.231.518
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|44.014.105
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.446.470
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.453.334.339
|% 2,82
|
|THYAO
|12,94
|898.698.837
|% 0,31
|
|KOZAL
|124,60
|735.317.797
|% 1,71
|
|TRILC
|45,26
|611.423.974
|% -4,07
|
|PETKM
|6,29
|535.644.675
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,14
|464.352.949
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|361.763.823
|% 2,16
|
|GARAN
|8,02
|1.453.334.339
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,11
|151.669.853
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|181.567.964
|% 2,27
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4489
|8,4499
|% -0,14
|
|Euro
|10,3308
|10,3351
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9075
|11,9672
|% -0,24
|
|Frank
|9,3759
|9,4323
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2450
|2,2562
|% -0,21
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.431
|3.482
|37,00
|
|Tam
|3.406
|3.494
|28,98
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|14,02
|
|Çeyrek
|826
|845
|7,01
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
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16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PETKM, EKGYO
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16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 3 artarak (% 0.93 ) 1, 229
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16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, CANTE, TDGYO, AYCES, SUMAS, MAALT, RYSAS
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16:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETILR, KUTPO, ISGSY, UMPAS, DERHL, METUR
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16:20
PRKAB, MEGAP, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında