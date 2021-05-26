***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
26.05.2021 16:25
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
iç tüzük hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938208
BIST
16:571.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,50
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:578,4462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5710,3353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0334
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:57516,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,59
|Açılış
|: 516,26
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:57
|RYSAS
|3,74
|5.185.704
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.435.443
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.914.312
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.782.762
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|50.317.675
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|48.246.341
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|THYAO
|12,95
|948.606.983
|% 0,39
|
|TRILC
|50,45
|872.112.808
|% 6,93
|
|KOZAL
|124,20
|771.777.934
|% 1,39
|
|KARSN
|4,87
|615.093.052
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|520.903.938
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|366.542.571
|% 2,16
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,11
|157.583.730
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|186.096.819
|% 2,27
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4441
|8,4462
|% -0,18
|
|Euro
|10,3295
|10,3353
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8947
|11,9544
|% -0,35
|
|Frank
|9,3856
|9,4421
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,23
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|5,60
|
|Altın Gr.
|517
|518
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.411
|3.467
|22,00
|
|Tam
|3.405
|3.491
|25,55
|
|Yarım
|1.646
|1.688
|12,36
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-0,25
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:08SELGD
Yüzde 6.93 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 760 adet işlem
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17:06SANFM
Yüzde 8.11 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 163 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 228
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, TDGYO, TUCLK, SUMAS, MAALT, CANTE
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETILR, METUR, KUTPO, UMPAS, ISGSY, DERHL