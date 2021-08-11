***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.08.2021 11:32
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957212
BIST
12:361.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,51
|Açılış
|: 1.439
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|Önceki Kapanış
|: 1.437
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1.439
En Düşük
1.429
12:368,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6150
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8,6463
En Düşük
8,4782
12:3610,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
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10,1416
En Düşük
10,0616
12:36480,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,15
|Açılış
|: 481,23
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
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481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.547.449
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.821.737
|% 9,79
|
|SILVR
|5,91
|20.376.240
|% 8,84
|
|VKING
|6,21
|8.514.929
|% 8,57
|
|IDGYO
|3,63
|305.700
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,82
|32.669.520
|% -7,02
|
|KTSKR
|40,10
|50.477.561
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,14
|944.814.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|692.045.495
|% 0,66
|
|SISE
|8,40
|538.567.674
|% 0,12
|
|EREGL
|19,79
|532.044.031
|% 0,41
|
|GENIL
|16,43
|507.404.573
|% 4,45
|
|KRDMD
|8,14
|944.814.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|692.045.495
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,46
|174.509.604
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,86
|121.813.939
|% 0,54
|
|SISE
|8,40
|538.567.674
|% 0,12
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6281
|8,6300
|% 0,37
|
|Euro
|10,1236
|10,1307
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8804
|11,9399
|% 0,25
|
|Frank
|9,3000
|9,3560
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2931
|2,3046
|% 0,42
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,44
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.183
|3.263
|28,04
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,56
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,78
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
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