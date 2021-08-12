***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
12.08.2021 14:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957582
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
0
En Düşük
0
18:058,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0922
En Düşük
10,0368
18:05484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,11
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,67
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5691
|8,5714
|% 0,36
|
|Euro
|10,0628
|10,0714
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,8006
|11,8598
|% 0,35
|
|Frank
|9,2462
|9,3019
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2793
|2,2908
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,98
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD