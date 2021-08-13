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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

13.08.2021 15:44



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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BIST En Aktif Hisseler16:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 7,60 4.370.147 % 9,99  
IZFAS 6,20 5.631.878 % 9,93  
PENTA 65,35 36.727.551 % 9,92  
DARDL 2,56 9.133.875 % 9,87  
GSDDE 2,46 18.025.817 % 9,82  
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16:06 Alış Satış %  
Dolar 8,5413 8,5443 % 0,04  
Euro 10,0590 10,0649 % 0,02  
Sterlin 11,7836 11,8427 % 0,21  
Frank 9,2484 9,3041 % 0,40  
Riyal 2,2708 2,2822 % 0,01  
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16:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 10,58  
Altın Gr. 485 485 3,45  
Cumhuriyet 3.215 3.263 8,00  
Tam 3.201 3.282 11,38  
Yarım 1.547 1.588 5,50  
Çeyrek 776 794 2,75  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,30  
Gümüş Gr. 6,43 6,43 0,06  
B. Petrol 71,14 71,14 -0,17  
Seans Raporu 16:06
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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