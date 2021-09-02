***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
02.09.2021 16:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961480
BIST
10:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.480
10:058,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0476
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:059,8853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0348
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:05484,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,67
|Açılış
|: 484,23
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,31
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:05
|YEOTK
|22,00
|72.050
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|7.232.307
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.086.179
|% 9,92
|
|TGSAS
|15,91
|8.595.910
|% 8,08
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,45
|842.550
|% -5,04
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|THYAO
|13,04
|119.839.545
|% 1,09
|
|GARAN
|9,85
|65.099.998
|% -0,10
|
|KRDMD
|7,73
|42.797.830
|% 0,39
|
|FENER
|36,98
|29.423.087
|% -0,11
|
|BERA
|11,66
|26.984.627
|% 4,11
|
|ODAS
|1,55
|21.557.575
|% 0,65
|
|THYAO
|13,04
|119.839.545
|% 1,09
|
|GARAN
|9,85
|65.099.998
|% -0,10
|
|DOHOL
|2,67
|15.311.565
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,73
|42.797.830
|% 0,39
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3174
|8,3217
|% 0,58
|
|Euro
|9,8801
|9,8853
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4482
|11,5056
|% 0,29
|
|Frank
|9,0489
|9,1034
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2070
|2,2181
|% 0,32
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,22
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|