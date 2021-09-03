***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.09.2021 15:17
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961700
BIST
17:371.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -10,07
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:378,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:379,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0169
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:37487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,18
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:37
|YEOTK
|22,00
|249.392
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.301.290
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.776.778
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.611.366
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,40
|8.374.494
|% -6,34
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,45
|6.003.399
|% -5,04
|
|LUKSK
|48,40
|13.539.564
|% -4,82
|
|THYAO
|12,89
|1.062.973.296
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|929.827.513
|% -0,61
|
|SASA
|28,34
|545.653.535
|% 0,50
|
|EREGL
|18,18
|461.892.375
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,65
|429.527.068
|% -0,65
|
|ODAS
|1,58
|305.253.888
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|286.014.830
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,61
|287.003.987
|% -1,14
|
|GARAN
|9,80
|929.827.513
|% -0,61
|
|THYAO
|12,89
|1.062.973.296
|% -0,08
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3013
|8,3055
|% 0,38
|
|Euro
|9,8591
|9,8674
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4551
|11,5125
|% 0,35
|
|Frank
|9,0402
|9,0946
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2036
|2,2146
|% 0,16
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,36
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,82
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,25
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:49EDATA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 997, 077 adet işlem
-
17:48PAMEL
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 45.04 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 989 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SAHOL, TCELL
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 68 kaybederek (% -0.74 ) 1, 295
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, DIRIT, YYAPI, TGSAS, BALAT, HURGZ, ARMDA