***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.09.2021 14:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963410
BIST
16:081.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
16:088,4504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
16:089,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0462
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
16:08485,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 485,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler16:08
|CRFSA
|42,46
|8.130.533
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|360.958.525
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.679.704
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.158.658
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.670.139
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.092.911
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.334.998
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,76
|37.408.670
|% -7,07
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|SELGD
|6,80
|8.607.068
|% -5,56
|
|GARAN
|9,45
|1.000.229.936
|% -0,42
|
|SISE
|8,61
|516.602.703
|% 0,82
|
|BRLSM
|10,90
|484.123.088
|% 7,50
|
|YKBNK
|2,49
|483.312.210
|% 0,40
|
|KOZAL
|102,70
|466.524.339
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,49
|483.312.210
|% 0,40
|
|GARAN
|9,45
|1.000.229.936
|% -0,42
|
|SISE
|8,61
|516.602.703
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,85
|103.804.885
|% -0,54
|
|AKBNK
|5,65
|308.111.721
|% 0,18
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4447
|8,4504
|% -0,06
|
|Euro
|9,9588
|9,9658
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,6565
|11,7149
|% -0,09
|
|Frank
|9,1255
|9,1805
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2470
|2,2583
|% -0,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-4,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-4,60
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-2,23
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|0,74
|