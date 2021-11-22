***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.11.2021 11:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978931
BIST
16:011.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.748
16:0111,2454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2454
En Düşük
10,9592
16:0112,6851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0226
|Açılış
|: 12,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6851
En Düşük
12,3613
16:01663,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -4,74
|Açılış
|: 663,51
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DITAS
|27,72
|37.809.366
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|38.732.346
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|107.384.853
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|243.079.123
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|15.925.698
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.149.425
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,62
|401.792.654
|% -9,60
|
|SEYKM
|16,32
|16.553.063
|% -8,52
|
|TGSAS
|17,41
|35.549.130
|% -7,15
|
|THYAO
|17,45
|1.970.450.785
|% 2,11
|
|GARAN
|11,99
|1.213.031.415
|% -0,50
|
|SISE
|11,18
|1.116.598.261
|% -0,62
|
|KRDMD
|8,34
|903.578.659
|% 1,96
|
|TSPOR
|9,16
|611.939.673
|% 6,76
|
|ODAS
|1,64
|392.316.211
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,53
|515.041.607
|% -0,56
|
|THYAO
|17,45
|1.970.450.785
|% 2,11
|
|KRDMD
|8,34
|903.578.659
|% 1,96
|
|GARAN
|11,99
|1.213.031.415
|% -0,50
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2391
|11,2454
|% -0,06
|
|Euro
|12,6770
|12,6851
|% -0,18
|
|Sterlin
|15,0265
|15,1019
|% -0,36
|
|Frank
|12,0377
|12,1102
|% -0,26
|
|Riyal
|2,9796
|2,9946
|% -0,37
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-6,76
|
|Altın Gr.
|663
|664
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|4.387
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.474
|1,61
|
|Yarım
|2.110
|2.164
|0,77
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,02
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|-0,14
|
Seans Raporu
16:01
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16:14FRIGO
Yüzde 9.79 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 527, 986 adet işlem
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16:13
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16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 62 artarak (% 0.69 ) 1, 553
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16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, FENER, GSDHO, KONYA, TETMT, EDATA, KENT, IHAAS, RALYH, ATATP
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