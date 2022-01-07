***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.01.2022 12:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989800
BIST
12:512.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,18
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
12:5113,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0148
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
12:5115,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0390
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
12:51798,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,80
|Açılış
|: 798,39
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler12:51
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|29.560.627
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|61.409.707
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SEYKM
|9,60
|97.674.458
|% -6,80
|
|IHEVA
|0,99
|18.068.257
|% -6,60
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|GARAN
|11,69
|2.074.309.866
|% 1,83
|
|EREGL
|31,18
|1.782.945.247
|% 3,25
|
|THYAO
|24,68
|1.303.616.863
|% -0,72
|
|KRDMD
|11,17
|1.079.038.597
|% 5,48
|
|SISE
|14,96
|803.571.535
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,61
|705.511.816
|% 3,44
|
|GARAN
|11,69
|2.074.309.866
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,17
|1.079.038.597
|% 5,48
|
|EKGYO
|2,31
|182.035.139
|% 2,21
|
|PETKM
|9,58
|750.145.290
|% 2,13
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8390
|13,8567
|% 0,11
|
|Euro
|15,6592
|15,6836
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7160
|18,8098
|% 0,54
|
|Frank
|14,9782
|15,0684
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6809
|3,6994
|% 0,43
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|4,82
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,49
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|36,00
|
|Tam
|5.277
|5.414
|47,67
|
|Yarım
|2.550
|2.619
|23,06
|
|Çeyrek
|1.279
|1.310
|11,53
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,91
|0,06
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|