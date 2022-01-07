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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

07.01.2022 12:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,96% |  19,18
Açılış :  2.020  
Önceki Kapanış :  2.008  
En Yüksek
2.032 En Düşük
2.014
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 113,40 5.850.079 % 9,99  
UZERB 51,20 1.132.083 % 9,97  
LIDFA 4,76 29.560.627 % 9,93  
BRMEN 2,12 155.551 % 9,84  
RODRG 18,23 401.443 % 8,77  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 13,8390 13,8567 % 0,11  
Euro 15,6592 15,6836 % 0,25  
Sterlin 18,7160 18,8098 % 0,54  
Frank 14,9782 15,0684 % 0,44  
Riyal 3,6809 3,6994 % 0,43  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 4,82  
Altın Gr. 798 798 4,49  
Cumhuriyet 5.292 5.372 36,00  
Tam 5.277 5.414 47,67  
Yarım 2.550 2.619 23,06  
Çeyrek 1.279 1.310 11,53  
Gümüş.Ons 22,20 22,24 0,04  
Gümüş Gr. 9,88 9,91 0,06  
B. Petrol 82,68 82,68 0,69  
Seans Raporu 12:51
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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