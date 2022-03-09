***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.03.2022 10:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008633
BIST
10:242.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 23,34
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.034
10:2414,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1533
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6056
En Düşük
14,4349
10:2415,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1749
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9793
En Düşük
15,7698
10:24960,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,45
|Açılış
|: 960,77
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:24
|GZNMI
|16,94
|129.100
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|176.566
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|KRSTL
|6,64
|24.609.313
|% 6,92
|
|SASA
|54,05
|436.016.696
|% 6,50
|
|SANEL
|7,25
|1.604.925
|% -5,23
|
|EGSER
|17,90
|2.568.773
|% -4,79
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|YUNSA
|14,38
|8.423.797
|% -4,01
|
|EDIP
|3,43
|2.077.421
|% -3,65
|
|KOZAL
|145,00
|648.996.970
|% 0,28
|
|KRDMD
|14,88
|558.976.784
|% 1,99
|
|SISE
|13,43
|473.107.628
|% 4,03
|
|SASA
|54,05
|436.016.696
|% 6,50
|
|THYAO
|25,82
|321.055.676
|% 2,06
|
|KRDMD
|14,88
|558.976.784
|% 1,99
|
|SISE
|13,43
|473.107.628
|% 4,03
|
|ODAS
|1,44
|31.555.075
|% 1,41
|
|GARAN
|11,72
|256.640.908
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,66
|74.849.045
|% 1,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5942
|14,6039
|% 1,06
|
|Euro
|15,9484
|15,9793
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,0930
|19,1887
|% 1,10
|
|Frank
|15,6523
|15,7466
|% 0,97
|
|Riyal
|3,8791
|3,8985
|% 0,96
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.041
|-10,77
|
|Altın Gr.
|961
|961
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,22
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,58
|