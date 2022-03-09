***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.03.2022 10:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008635
BIST
10:362.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 34,57
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.046
En Düşük
2.033
10:3614,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1696
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6260
En Düşük
14,4349
10:3615,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1892
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
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16,0112
En Düşük
15,7698
10:36957,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,88
|Açılış
|: 957,82
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|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:34
|GZNMI
|16,94
|129.100
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|186.080
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|HURGZ
|2,04
|10.152.487
|% 6,81
|
|SASA
|54,15
|471.197.547
|% 6,70
|
|SANEL
|7,21
|1.661.445
|% -5,75
|
|RODRG
|14,02
|252.978
|% -5,53
|
|EGSER
|17,90
|2.568.773
|% -4,79
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,40
|2.165.747
|% -4,49
|
|KOZAL
|145,30
|704.539.292
|% 0,48
|
|KRDMD
|14,92
|612.790.182
|% 2,26
|
|SISE
|13,47
|540.913.900
|% 4,34
|
|THYAO
|26,04
|498.115.807
|% 2,92
|
|SASA
|54,15
|471.197.547
|% 6,70
|
|KRDMD
|14,92
|612.790.182
|% 2,26
|
|SISE
|13,47
|540.913.900
|% 4,34
|
|ODAS
|1,43
|38.537.661
|% 0,70
|
|GARAN
|11,74
|279.818.948
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,67
|83.816.021
|% 1,38
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6145
|14,6279
|% 1,23
|
|Euro
|15,9678
|16,0002
|% 1,24
|
|Sterlin
|19,0885
|19,1843
|% 1,08
|
|Frank
|15,6499
|15,7441
|% 0,96
|
|Riyal
|3,8778
|3,8973
|% 0,92
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.041
|-10,77
|
|Altın Gr.
|961
|961
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,22
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,58
|