***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.04.2022 13:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016921
BIST
13:182.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 22,33
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:1814,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7551
En Düşük
14,7005
13:1816,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0612
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:18914,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,63
|Açılış
|: 914,28
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:16
|NATEN
|57,75
|56.714.550
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.933.481
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.458.319
|% 9,94
|
|KLKIM
|20,46
|117.729.968
|% 9,79
|
|GZNMI
|38,46
|17.766.899
|% -7,90
|
|IDEAS
|24,56
|51.512.220
|% -3,46
|
|KAPLM
|58,15
|3.120.593
|% -3,08
|
|SANFM
|30,24
|7.200.626
|% -2,58
|
|BOBET
|4,48
|54.516.398
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,72
|1.145.053.751
|% 1,62
|
|ASELS
|26,06
|1.009.150.821
|% 2,04
|
|THYAO
|34,68
|952.625.310
|% 0,17
|
|GARAN
|12,51
|790.921.834
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,89
|745.488.778
|% 2,60
|
|ODAS
|2,07
|471.995.949
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,25
|738.066.488
|% 1,92
|
|AKBNK
|7,89
|745.488.778
|% 2,60
|
|VAKBN
|3,78
|296.624.123
|% 1,89
|
|HALKB
|5,14
|392.612.303
|% 3,84
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7500
|14,7529
|% 0,32
|
|Euro
|16,0799
|16,0937
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,2426
|19,3391
|% 0,39
|
|Frank
|15,7455
|15,8404
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9207
|3,9403
|% 0,27
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,61
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|-3,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,85
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,47
|