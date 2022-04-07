***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.04.2022 13:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016922
BIST
14:252.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 22,12
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:2514,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0635
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7694
En Düşük
14,7005
14:2516,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0984
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:25915,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,78
|Açılış
|: 915,42
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
915,53
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KLKIM
|20,50
|135.503.191
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.032.233
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.419.618
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.496
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,86
|19.357.074
|% -4,55
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,45
|60.655.187
|% -3,05
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,71
|1.205.965.267
|% 1,55
|
|THYAO
|34,70
|1.184.308.180
|% 0,23
|
|ASELS
|26,06
|1.121.732.811
|% 2,04
|
|AKBNK
|7,91
|866.277.619
|% 2,86
|
|GARAN
|12,52
|865.528.532
|% 0,89
|
|ODAS
|2,09
|505.046.157
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,27
|816.437.199
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,91
|866.277.619
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,29
|127.762.191
|% 1,57
|
|VAKBN
|3,77
|316.428.283
|% 1,62
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7565
|14,7598
|% 0,37
|
|Euro
|16,1091
|16,1170
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,2432
|19,3397
|% 0,40
|
|Frank
|15,7417
|15,8365
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9226
|3,9423
|% 0,32
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,55
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-1,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|0,02
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|0,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,68
|