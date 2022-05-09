***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.05.2022 10:32
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027675
BIST
10:372.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,58
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:3714,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:3715,7659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,8045
En Düşük
15,7132
10:37900,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,81
|Açılış
|: 900,40
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:37
|HATEK
|21,78
|11.354.874
|% 10,00
|
|UFUK
|41,72
|1.383.956
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.246.490
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|4.981.411
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|3.626.480
|% 9,90
|
|DEVA
|37,04
|31.554.962
|% -6,56
|
|GARFA
|14,26
|1.244.887
|% -4,93
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|ALGYO
|36,16
|21.450.425
|% -3,78
|
|EGGUB
|235,20
|12.694.521
|% -3,76
|
|THYAO
|43,02
|1.157.121.035
|% 1,51
|
|KRDMD
|16,09
|802.118.628
|% 3,94
|
|SISE
|19,55
|542.805.016
|% 0,83
|
|SASA
|34,12
|537.740.950
|% 1,55
|
|EREGL
|33,54
|493.297.472
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,70
|212.951.455
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,09
|802.118.628
|% 3,94
|
|YKBNK
|4,78
|194.388.288
|% -1,24
|
|ZOREN
|2,19
|74.157.759
|% 3,79
|
|PETKM
|10,20
|303.768.093
|% 1,49
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9719
|14,9751
|% 0,20
|
|Euro
|15,7524
|15,7659
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,3332
|18,4251
|% -0,26
|
|Frank
|15,0163
|15,1068
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9807
|4,0006
|% 0,24
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-13,77
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,05
|