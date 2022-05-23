***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.05.2022 12:20
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031695
BIST
15:052.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -18,78
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:0515,8215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0513
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:0516,8724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:05947,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,90
|Açılış
|: 947,46
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:04
|IMASM
|51,55
|7.182.518
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.338.095
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.506.283
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,09
|22.955.416
|% -9,51
|
|POLTK
|641,60
|28.304.501
|% -8,73
|
|ORCAY
|18,26
|108.942.056
|% -7,36
|
|OZRDN
|9,40
|1.512.139
|% -6,00
|
|THYAO
|42,74
|2.393.023.148
|% -0,28
|
|ASELS
|23,28
|1.626.231.853
|% 2,19
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|SISE
|19,09
|1.312.841.895
|% -1,70
|
|SAHOL
|19,55
|1.055.670.281
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,25
|421.842.291
|% 4,17
|
|METRO
|1,24
|279.207.370
|% 3,33
|
|KARSN
|5,80
|993.451.571
|% 3,02
|
|YKBNK
|4,33
|704.707.397
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|395.643.514
|% -1,90
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8156
|15,8246
|% -0,30
|
|Euro
|16,8567
|16,8747
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,8226
|19,9220
|% 0,28
|
|Frank
|16,2694
|16,3674
|% 0,31
|
|Riyal
|4,2016
|4,2227
|% -0,41
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|16,76
|
|Altın Gr.
|947
|947
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.294
|6.390
|6,00
|
|Tam
|6.270
|6.429
|16,49
|
|Yarım
|3.031
|3.110
|7,97
|
|Çeyrek
|1.520
|1.555
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,10
|