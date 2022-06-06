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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

06.06.2022 13:33
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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içtüzük




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034815


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TETMT 256,50 5.324.635 % 9,99  
KAPLM 62,65 2.851.264 % 9,91  
KRSTL 7,44 36.960.847 % 9,90  
FLAP 4,11 41.241.608 % 9,89  
GZNMI 36,10 39.513.966 % 9,53  
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13:57 Alış Satış %  
Dolar 16,5867 16,5917 % 1,08  
Euro 17,8007 17,8254 % 1,30  
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Riyal 4,4091 4,4312 % 1,06  
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13:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 2,78  
Altın Gr. 988 988 10,96  
Cumhuriyet 6.573 6.672 44,00  
Tam 6.542 6.705 38,93  
Yarım 3.162 3.244 18,83  
Çeyrek 1.586 1.622 9,41  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 0,43  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 0,30  
B. Petrol 120 120 0,55  
Seans Raporu 13:57
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