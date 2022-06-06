***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.06.2022 13:33
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034815
BIST
13:572.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 40,80
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
13:5716,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1774
|Açılış
|: 16,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5925
En Düşük
15,9954
13:5717,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2286
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
13:57988,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,16
|Açılış
|: 988,36
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
989,60
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler13:57
|TETMT
|256,50
|5.324.635
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|2.851.264
|% 9,91
|
|KRSTL
|7,44
|36.960.847
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.241.608
|% 9,89
|
|GZNMI
|36,10
|39.513.966
|% 9,53
|
|EPLAS
|18,20
|61.518.531
|% -8,13
|
|MZHLD
|82,00
|3.404.507
|% -7,61
|
|DIRIT
|2,56
|103.594
|% -3,76
|
|SUMAS
|66,80
|53.920
|% -3,61
|
|HEDEF
|6,73
|27.443.944
|% -2,89
|
|THYAO
|47,74
|2.803.894.463
|% -0,50
|
|SASA
|43,18
|2.674.052.283
|% -1,64
|
|SISE
|21,72
|1.815.254.218
|% 4,32
|
|EREGL
|35,34
|1.069.767.440
|% 2,38
|
|GARAN
|15,39
|978.293.949
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,86
|628.398.613
|% 2,88
|
|ODAS
|2,96
|561.830.590
|% 5,71
|
|DOHOL
|4,13
|527.889.832
|% 4,82
|
|YKBNK
|4,93
|608.143.464
|% 1,86
|
|TSKB
|2,33
|278.540.385
|% 5,43
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5867
|16,5917
|% 1,08
|
|Euro
|17,8007
|17,8254
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,7635
|20,8676
|% 1,59
|
|Frank
|17,1769
|17,2804
|% 1,10
|
|Riyal
|4,4091
|4,4312
|% 1,06
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,78
|
|Altın Gr.
|988
|988
|10,96
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.672
|44,00
|
|Tam
|6.542
|6.705
|38,93
|
|Yarım
|3.162
|3.244
|18,83
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,30
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,55
|