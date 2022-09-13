***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu nun 02.09.2022 tarihli izni ile kurulan,ekli RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU içtüzüğü tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062549BIST