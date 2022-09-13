***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.09.2022 12:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu nun 02.09.2022 tarihli izni ile kurulan,
ekli RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU içtüzüğü tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062549
BIST
12:183.685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 35,94
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:1818,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2485
En Düşük
18,2119
12:1818,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1042
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5542
En Düşük
18,4317
12:181.012,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.012,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,76
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.537.767
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.076.243
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.003.781
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|42.032.213
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,45
|103.597.435
|% -8,12
|
|TSPOR
|4,79
|78.498.197
|% -6,08
|
|ZRGYO
|5,05
|88.026.530
|% -5,25
|
|AKBNK
|18,94
|5.453.808.574
|% 8,17
|
|THYAO
|76,90
|5.036.140.367
|% 2,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.605.742.405
|% -2,31
|
|YKBNK
|10,01
|4.309.503.109
|% 3,30
|
|ASELS
|33,42
|3.037.353.792
|% 3,66
|
|EKGYO
|5,40
|2.396.501.198
|% 0,93
|
|YKBNK
|10,01
|4.309.503.109
|% 3,30
|
|ISCTR
|12,26
|4.605.742.405
|% -2,31
|
|AKBNK
|18,94
|5.453.808.574
|% 8,17
|
|KRDMD
|15,84
|2.602.320.074
|% 3,46
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2412
|18,2466
|% 0,17
|
|Euro
|18,5342
|18,5444
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2993
|21,4061
|% 0,31
|
|Frank
|19,0988
|19,2138
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,11
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.808
|6.859
|3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|1,12
|
Seans Raporu
12:16
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, KOZAA
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 6 artarak (% 1.46 ) 3, 318
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, ROYAL, NTHOL, OYYAT, VKFYO, COSMO, TURSG, RODRG, HALKB, VAKFN
-
12:25
BRYAT, GARAN, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında