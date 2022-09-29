***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.09.2022 18:09
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066179
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
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|Önceki Kapanış
|: 3.198
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3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1534
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,51
|Açılış
|: 986,01
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4725
|18,5109
|% -0,04
|
|Euro
|18,1237
|18,1732
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,3617
|20,4638
|% 1,37
|
|Frank
|18,8086
|18,9219
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9055
|4,9301
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-1,73
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.621
|6.718
|-63,00
|
|Yarım
|3.221
|3.284
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|87,79
|87,79
|-0,26
|