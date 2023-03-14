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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

14.03.2023 11:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124361


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Altın Gr. 1.163 1.164 -3,17  
Cumhuriyet 7.803 7.921 8,00  
Tam 7.863 7.926 -32,00  
Yarım 3.841 3.878 -16,00  
Çeyrek 1.921 1.939 -8,00  
Gümüş.Ons 21,95 21,97 0,15  
Gümüş Gr. 13,35 13,37 0,07  
B. Petrol 80,44 80,44 -0,33  
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