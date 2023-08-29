***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.08.2023 15:44
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190230
BIST
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16:537.945
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,10
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.888
En Yüksek
8.014
16:5326,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1578
|Açılış
|: 26,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
16:5328,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2145
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8626
En Düşük
28,1807
16:531.643,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.643,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler16:53
|GUBRF
|344,40
|4.177.066.119
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|737.890.175
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|27.952.139
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|5.076.369
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.227.410
|% 10,00
|
|TETMT
|1.278,00
|3.864.297
|% -10,00
|
|KENT
|427,10
|2.535.266
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.945.564
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.155.660.274
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|5.468.248
|% -9,34
|
|ISCTR
|22,10
|12.470.816.166
|% 8,23
|
|TUPRS
|142,20
|6.607.167.278
|% -3,13
|
|ASTOR
|135,90
|5.756.155.785
|% 0,30
|
|KCHOL
|146,50
|5.651.789.473
|% 3,90
|
|THYAO
|249,10
|5.544.696.509
|% -2,70
|
|ISCTR
|22,10
|12.470.816.166
|% 8,23
|
|SKBNK
|4,31
|1.165.935.907
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,57
|2.204.084.182
|% 0,35
|
|YKBNK
|16,77
|3.828.796.287
|% 0,60
|
|ZOREN
|4,73
|861.179.327
|% -2,47
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6026
|26,6162
|% 0,60
|
|Euro
|28,8399
|28,8472
|% 0,75
|
|Sterlin
|33,3562
|33,5235
|% 0,30
|
|Frank
|29,9505
|30,1309
|% 0,41
|
|Riyal
|7,0718
|7,1072
|% 0,52
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|11,80
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|8,73
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.976
|11.056
|-30,00
|
|Yarım
|5.501
|5.549
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.776
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,81
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,18
|