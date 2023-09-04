***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
04.09.2023 15:50
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191325
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0814
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0904
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.668,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.703
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.850.011
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.806.530
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.967.186
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|125.960.782
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.888.610
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.315.956.854
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.205.706
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.649.162.672
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.710.519.949
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.347.962.836
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.728.826
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.554.238
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7672
|26,7811
|% 0,33
|
|Euro
|28,8917
|28,8998
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,6851
|33,8540
|% 0,56
|
|Frank
|30,1385
|30,3201
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1158
|7,1515
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|3,75
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.027
|11.133
|39,00
|
|Yarım
|5.531
|5.588
|20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.794
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,88
|88,88
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem