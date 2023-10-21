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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

21.10.2023 13:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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YBTAS 101.728,80 6.305.595 % 10,00  
MEKAG 48,66 20.111.908 % 9,99  
DOFER 27,52 3.183.541 % 9,99  
AVTUR 10,24 32.664.792 % 9,99  
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Riyal 7,4349 7,4721 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.982 6,93  
Altın Gr. 1.782 1.782 6,91  
Cumhuriyet 12.305 12.491 186,00  
Tam 11.991 12.097 25,00  
Yarım 6.014 6.074 13,00  
Çeyrek 2.998 3.037 7,00  
Gümüş.Ons 23,35 23,39 0,31  
Gümüş Gr. 21,00 21,03 0,29  
B. Petrol 92,25 92,25 -0,13  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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