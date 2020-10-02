***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2020 14:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2020 tarihli E-12233903-315.04-8233 sayılı izin yazısına istinaden
Güncel İhraç Belgesi ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877983
BIST
15:001.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:007,7415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0045
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:009,0845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:00475,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 475,01
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ALCAR
|143,00
|55.879.683
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.568.381
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.160.672
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.358.374
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|710.963
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,10
|1.612.328.178
|% 2,75
|
|THYAO
|10,87
|1.516.742.888
|% 3,13
|
|GARAN
|7,15
|892.064.218
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,45
|720.199.671
|% 1,17
|
|ASELS
|18,43
|676.307.774
|% -0,54
|
|SISE
|7,10
|1.612.328.178
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|720.199.671
|% 1,17
|
|THYAO
|10,87
|1.516.742.888
|% 3,13
|
|HURGZ
|2,27
|303.305.578
|% -6,97
|
|GARAN
|7,15
|892.064.218
|% 0,42
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7382
|7,7435
|% -0,03
|
|Euro
|9,0773
|9,0857
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9949
|10,0450
|% 0,48
|
|Frank
|8,3774
|8,4278
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0581
|2,0684
|% 0,01
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,90
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.191
|1,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|4,02
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,95
|
|Çeyrek
|759
|776
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-1,42
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:11VANGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 809 adet işlem
-
15:09PRKAB
Yüzde 6.03 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 410, 154 adet işlem
-
15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ARCLK, ISCTR
-
15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, MGROS, SISE
-
15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.37 ) 1, 051