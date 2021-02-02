PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

BIST En Aktif Hisseler10:13
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,1418
|7,1461
|% -0,56
|Euro
|8,6200
|8,6281
|% -0,48
|Sterlin
|9,7640
|9,8130
|% -0,33
|Frank
|7,9501
|7,9980
|% -0,43
|Riyal
|1,9030
|1,9126
|% -0,45
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-6,89
|Altın Gr.
|427
|427
|-2,84
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,96
|-0,86
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,13
|B. Petrol
|56,97
|56,97
|0,64
Seans Raporu 10:13
- 10:27ALMAD Yüzde 9.77 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 331 adet işlem
- 10:26ISKPL Yüzde 9.99 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 613 adet işlem
- 10:25XU100 Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 247.00 milyon TL de
- 10:25GLBMD Yüzde 8.05 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 406 adet işlem
- 10:23ISATR Yüzde 10.00 oranında artışla 220, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem