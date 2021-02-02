***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.02.2021 10:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906876
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
0
En Düşük
0
18:057,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1503
18:058,6485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0213
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6357
18:05427,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,19
|Açılış
|: 427,79
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
427,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|7,02
|12.520.765
|% 0,00
|
|FLAP
|7,50
|65.707.111
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,10
|26.912.691
|% 0,00
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% 0,00
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% 0,00
|
|BLCYT
|7,02
|12.520.765
|% 0,00
|
|FLAP
|7,50
|65.707.111
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,10
|26.912.691
|% 0,00
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% 0,00
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 0,00
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 0,00
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 0,00
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 0,00
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 0,00
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1558
|7,1585
|% -0,39
|
|Euro
|8,6380
|8,6485
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,7843
|9,8334
|% -0,12
|
|Frank
|7,9651
|8,0131
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9066
|1,9162
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-4,74
|
|Altın Gr.
|428
|428
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,11
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,66
|