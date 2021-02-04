***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.02.2021 16:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907477
BIST
16:431.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:437,1325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0320
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:438,5605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0651
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:43415,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -6,75
|Açılış
|: 415,33
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:43
|AYEN
|6,93
|208.030.209
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.877.689
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|155.279.570
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,49
|16.937.485
|% -7,68
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.381.896.870
|% 2,24
|
|KARSN
|5,24
|1.144.016.783
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,01
|1.108.536.794
|% 1,89
|
|GARAN
|10,06
|1.087.009.849
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|931.801.884
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|931.801.884
|% -0,40
|
|PEGYO
|2,64
|583.337.949
|% 1,15
|
|KARSN
|5,24
|1.144.016.783
|% 2,14
|
|SISE
|7,77
|1.381.896.870
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,96
|497.078.655
|% -1,66
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1304
|7,1325
|% -0,45
|
|Euro
|8,5549
|8,5605
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,7267
|9,7755
|% -0,06
|
|Frank
|7,8697
|7,9171
|% -0,78
|
|Riyal
|1,8942
|1,9037
|% -0,44
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-22,15
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-53,00
|
|Tam
|2.746
|2.815
|-53,28
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-25,77
|
|Çeyrek
|666
|681
|-12,89
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,51
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,04
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:55ITTFH
Yüzde 4.44 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 126, 496 adet işlem
-
16:54NUGYO
Yüzde 4.91 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 860 adet işlem
-
16:53DOCO
Yüzde 4.72 oranında artışla 525.90 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 485 adet işlem
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.47 ) 1, 353
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, DAGHL, TACTR, SUMAS, SEKFK, IDEAS, EKIZ, AYEN, BFREN, EMNIS